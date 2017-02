Su Rai4 per San Valentino le storie di "Romeo & Juliet" e "Adam & Eve"

14/02/2017, 11:25

Rai4 celebra il 14 febbraio in prima e seconda serata con due film che raccontano grandi storie d’amore: l’amore immortale di "", e quello di "" (Tom Hiddleston e Tilda Swinton), due vampiri colti e bellissimi che cercano di non farsi corrompere dalle brutture del presente.Il "" di Carlo Carlei, in onda alle 21.05, offre una rilettura sontuosa e spettacolare del capolavoro di Shakespeare, mentre con "", trasmesso a seguire, alle 23, Jim Jarmusch ci presenta un'ispirata ballata romantica in chiave dark.Una serata dedicata all’Amore con la A maiuscola.