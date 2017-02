CORTINAMETRAGGIO 2017 - I Corti di Commedia, le Web Series e i Videoclips musicali finalisti

13/02/2017, 17:53

Si è conclusa in base al regolamento, la selezione dei migliori CORTI DI COMMEDIA, WEB SERIES e, da quest’anno, VIDEOCLIPS che parteciperanno alla fase finale di CORTINAMETRAGGIO, la manifestazione dedicata al mondo dei corti giunta alla XII edizione che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 26 marzo.. Arrivati all’organizzazione, curata da Maddalena Mayneri e al direttore artistico Vincenzo Scuccimarra ben 450 corti comedy. 50 sono state le Web series che si sono contese la fase finale della manifestazione dove sono approdate 3 produzioni. Infine Cosimo Alemà, direttore della nuova sezione dei Videoclips, ha scelto tra oltre 150 Videoclips, selezionando i 20 più meritevoli. Rispetto allo scorso anno le opere ricevute dal Festival sono state circa il 30 per cento in più, segno evidente della crescita della manifestazione che quest’anno festeggia i 20 anni dalla nascita. Un ringraziamento speciale va a TWIN SET (il noto brand di moda femminile), BAYER, GALLERIA CONTINI e GRAND HOTEL SAVOIA, Main Sponsor di questa edizione che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione del Festival insieme con gli sponsor minori e con i Media Partner, in particolare la RAI che dopo la positiva e articolata collaborazione degli scorsi anni, ha assunto il ruolo di Main Media Partner della manifestazione. Decisi anche i principali riconoscimenti: in denaro (Premio Twin Set di 1.500 euro al migliore corto in assoluto), di valorizzazione per l’originalità (Premio #differentisbetter dello sponsor Lenovo riservato alle web series) e per la circolazione in 450 sale d’essai del territorio nazionale (Premio Anec Fice).Di seguito la lista delle opere in gara valutate durante la manifestazione dalle Giurie delle diverse sezioni composte come di consueto da attori, registi, giornalisti e professionisti del settore:: gli attori ALESSANDRO PREZIOSI, MARIA ROVERAN, CHIARA MASTALLI, ALESSANDRO CAPITANI, LILLO e MARIA GIUSEPPINA TROCCOLI (MIBACT-Direzione Generale Cinema).: JOAN THIELE (talento emergente della musica italiana), TEA FALCO (fotografa e attrice), BORIS SOLLAZZO (giornalista), TOMMASO PARADISO (Gruppo musicale Thegiornalisti) e MATTEO MAFFUCCI (Zero Assoluto).: le attrici MICHELA ANDREOZZI, CLAUDIA POTENZA, GABRIELLA PESSION e MARIA TERESA DE GREGORIO (Direzione Beni Cultural Regione Veneto).: EMANUELA CASTELLINI (giornalista), MAURIZIO DI MAGGIO (Radio Monte Carlo), ELENA ZINGALI (Universal Music), MICHELE BRAGA (compositore) e NICOLA CANI (produttore discografico).1. A girl like you di Massimo Loi e Gianluca Mangiasciutti2. Scotoma di Francesco Giuseppe Fasano3. L'ultima chiamata di Matteo Tiberia4. Ferruccio di Stefano de Felici5. La gamba di Salvatore Allocca6. La notte del professore di Giovanni Battista Origo7. Buffet di Santa de Santis ed Alessandro d'Ambrosi8. Djinn Tonic di Domenico Guidetti9. Pazzo & Bella di Marcello Di Noto10. Ego di Lorenza Indovina11. Angel di Federica Belletti12. Il passaggio di Lorenzo Martinelli13. Al posto suo di Alessandro Sampaoli14. Volevamo fare u'cinema di Niccolò Gentili15. Amira di Luca Lepone1. La spes di Susy Laude2. Il mistero sottile di Nicola Martini3. Unisex di Francesca Marino1. E invece niente di Lorenzo Paul Santagada2. La verità di Giacomo Triglia3. Elefanti di Daniele Magliulo4. Fuck tomorrow di Edoardo Carlo Bolli5. Willy willy di Martina Pastori6. Pugile di Federico Merlo7. La vie di Marianne Mirage8. Nera di Ivana Smudja9. Oroscopo di Francesco Lettieri10. Da qui di Claudio Pellizzer11. Droplets di Gabriele Paoli12. The nation di Mattia Bello13. Tutto gratis di Alessandro Gabini14. Disaffection di Federica Biondi15. Apriti cielo di Paolo Mannarino16. Abyss di Eugen Bonta17. Alphabet of love di Marco Ristori18. Black cat di Alberto Viavattene19. King of the minibar di Lorenzo Vignolo20. Mordimi di Grazia Pompeo