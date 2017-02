BOX OFFICE - "Cinquanta Sfumature di Nero" subito oltre i 6 milioni

Una scena di "Cinquanta Sfumature di Nero"



13/02/2017, 12:18

Simone Pinchiorri



Balza subito in testa agli incassi settimanali "", diretto James Foley, con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger e Luke Grimes, che in appena quattro giorni di programmazione in sala raggiunge i 6.419.717 euro, grazie agli 863.569 biglietti venduti.In seconda posizione, nella settimana dal 6 al 12 febbraio 2017, troviamo il film più premiato degli ultimi tempi, ed in corsa per gli Oscar, "" di Damien Chazelle con 1.414.754 euro (306.324 presenze). Terzo "" di Mel Gibson con un incasso di 1.265.164 euro (268.501 presenze).Nella top-ten due film italiani: "" di Sidney Sibilia, distribuito da 01 Distribution, che ha incassato durante la settimana 1.251.532 euro (296.234 presenze) e "" di Ficarra e Picone, in sala con Medusa Film, con 1.185.162 euro (301.477 biglietti venduti), che raggiungue così i 9.604.278 di euro totali, posizionandosi secondo nel box office annuale dietro "" di Alessandro Siani (10.119.998 totali).