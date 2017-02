Carlo Verdone alla Reggia di Caserta il 24 febbraio

13/02/2017, 09:00

Tornano i grandi registi del cinema italiano all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Tornano alla Reggia di Caserta, grazie al secondo atto di un grande progetto realizzato dall’Ateneo, con la direzione artistica di Remigio Truocchio, in collaborazione con Ciak e organizzato da Cineventi.che, a partire da fine febbraio, vedranno grandi autori intervistati dalle firme di Ciak, celebre magazine di cinema diretto da Piera Detassis, nella Cappella Palatina, all'interno della Reggia vanvitelliana.Si parte con, intervistato da Andrea Morandi, che racconterà il suo cinema e i grandi registi che lo hanno ispirato, da Dreyer a Fellini, passando in rassegna trentasette anni di carriera.Il ciclo di eventi, che quest’anno vede la collaborazione non solo dell’Associazione Amici della Reggia, ma anche del Comune di Caserta e della Camera di Commercio, attivando sinergie tra gli Enti del Territorio, sarà - come nella scorsa edizione - aperto al pubblico, oltre che a studenti, docenti e personale dell’Università."Ripartiamo con la rassegna “Maestri alla Reggia” – spiega il Rettore Paolisso – dopo aver registrato un grande apprezzamento da parte dell’intero Ateneo e del territorio. La presenza di grandi registi che portano il cinema nell’Università rappresenta un importante stimolo culturale per l’intera comunità, unmodo accattivante di comunicare con un linguaggio che cattura giovani e non, universitari, curiosi e appassionati”.Gabriele Muccino, Gianfranco Rosi, Paolo Genovese, Matteo Garrone e Giuseppe Tornatore i protagonisti della rassegna dello scorso anno che è già diventata un appuntamento atteso per l’Ateneo come per l’intero territorio."Il grande cinema - rileva il Direttore della Reggia Mauro Felicori - ha eletto il Complesso vanvitelliano come location d’eccezione, testimoniando l’interesse delle grandi produzioni internazionali per uno dei siti d’arte più affascinanti del mondo. La collaborazione data alla rassegna promossa dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli consolida un legame culturale e artistico destinato a proseguire nel tempo”.A condurre l’intervista, i giornalisti di Ciak."Ciak è felice di collaborare anche alla seconda edizione di Maestri alla Reggia - afferma Piera Detassis – Cinema, formazione, informazione e cultura. Una sinergia che ha portato al successo già la prima edizione e in nome della quale presenteremo e racconteremo, anche quest’anno, altri grandissimi interpreti del cinema italiano in un luogo d'eccellenza e di bellezza".La manifestazione è organizzata dalla società CINEVENTI, produttrice tra l’altro, per conto dell’ANICA, del mercato estivo del cinema italiano, e dal suo GM Remigio Truocchio.La partecipazione agli incontri è gratuita e gestita, per gli studenti dell’Università, attraverso l’Ufficio attività studentesche e le associazioni degli studenti; per la città, attraverso la distribuzione di inviti sulla pagina facebook e la newsletter dell’evento.