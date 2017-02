"Rubando Bellezza" allo Spazio Oberdan di Milano dal 25 febbraio

19/02/2017, 09:15

In anteprima assoluta per Milano, allo Spazio Oberdan dal 25 febbraio 2017 al 2 marzo 2017. arriva il docufilm “” di Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli e Danny Biancardi sulla famiglia Bertolucci: il papà Attilio, uno dei più grandi poeti del Novecento, Bernardo, regista premio Oscar, autore di capolavori come “Il conformista”, “Ultimo tango a Parigi” e “L’ultimo imperatore” e Giuseppe, autore di piccoli-grandi film come “Cammelli”, “Il dolce rumore della vita” e “L’amore probabilmente”, oltre che il creatore-mentore di Roberto Benigni in “Berlinguer ti voglio bene”, fino al “Piccolo Diavolo”.