GROSSO GUAIO A ROMA SUD - Senza Scampo tra droga e malavita

Al centro Claudio Colica in "Grosso Guaio a Roma Sud"



13/02/2017, 10:23

Stefano Amadio



Esce sul web, ma solo sul web. "" è a disposizione da oggi, con le caratteristiche che sono più da cult amatoriale che da poltrone di multisala. Coatto, sporco e cattivo, vomitato da una memory card cercando di sconvolgere lo spettatore dopo avergli estorto tempo con la minaccia di non fargli più rivedere i figli.Cinefilia, manie di grandezza, follie di quartiere, amici perdigiorno che si trovano a raccontare per la centesima volta la loro voglia di fare cinema, ovviamente meglio degli altri, intorno alla centesima birra e con in mano la centesima canna. I, con in mente "", "", "", "" die "" dima anche le ormai nauseanti ed imperanti “serie americane”,"La telecamera la porti te, al montaggio ci penso io", ma forse, disprezzando i primi tre titoli e non avendo visto gli altri due, fermano il cervello sull’opzione ”fotocopia” finendo per offrirci qualcosa che sicuramente non ci suggerisce novità, prospettiva, futuro.Voci pesanti, tatuaggi da centrocampista belga, accenti borgatari, svastiche, pippe e parolacce sono i pilastri di una storia che avanza sfilacciata, minaciosa, semplice semplice, con qualche trovata che si perde nell’amatorialità degli attori e nella convinzione di genialità.si conferma elemento di spicco, ma il ruolo e i testi non gli offrono la possibilità di mostrare appieno la sua genialità vista negli sketch sul web.L’atmosfera delladel titolo non si percepisce; non fa caldo, non fa freddo, le case sono vuote, tristi senza volerlo; i cattivi fanno meno paura dei buoni e la tensione non diventa alta.È "", è il film di