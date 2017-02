"Ballerina" dedicato a Save the Children e ai sogni dei bambini

Una scena del film d'animazione "Ballerina"



10/02/2017, 18:01

Domenica 12 febbraio 2017 alle ore 10.30 presso il Cinema Adriano (Piazza Cavour, 22), si terrà l’anteprima di “” a sostegno di Save The Children e in collaborazione con Acea.Il film d'animazione per tutta la famiglia è ambientato nell'incantato mondo della danza in una fiabesca Parigi di fine Ottocento e arriverà nei cinema italiani il 16 febbraio distribuito da Videa.Sono tanti i bambini in Italia costretti a rinunciare ai propri desideri, bambini che somigliano alla protagonista del film, Feliciè, orfana e con un sogno nel cuore, che riuscirà a realizzare grazie alla sua forza di volontà e al prezioso aiuto di persone amiche. Save the Children, l’Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuoverne i diritti, attraverso la campagna “Illuminiamo il futuro” supporta i “Punti Luce”, spazi ad alta densità educativa dove bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni posso svolgere gratuitamente attività educative, ricreative e culturali, coltivando i propri talenti e i propri sogni.È a questi bambini e a Save the Children che sarà dedicato l’evento di anteprima del film, durante il quale verrà proiettata la storia di una bambina di Napoli, che sogna di diventare ballerina e che sta coltivando questo talento grazie al supporto di Save the Children e dei suoi Punti Luce.Gli ospiti dell’evento potranno contribuire a questa importante campagna attraverso una donazione volontaria, il cui ricavato sarà destinato a Save The Children per aiutare cosi i bambini a coltivare le loro passioni e i loro talenti.A dare le voci a Regine, Odette, Rudolph, Félicie e gli altri incredibili personaggi del film, un team di star italiane tra cui l’attrice Sabrina Ferilli, l’Etoile Eleonora Abbagnato, l’interprete della serie televisiva Alex&Co Federico Russo ed Emanuela Ionica, già doppiatrice italiana dell’amatissima Violetta. La canzone ufficiale del film è stata interpretata da Francesca Michielin, la cantante italiana più apprezzata del momento.