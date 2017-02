Al via il crowdfunding per la seconda edizione del Working Title Film Festival

La band "Hit-Kunle"



10/02/2017, 17:05

Illancia una campagna di crowdfunding per sostenere la seconda edizione. L’obiettivo è raccogliere 3mila euro in 40 giorni, fino al 22 marzo, sulla piattaforma Eppela (a questo link i dettagli). La seconda edizione del festival dedicato al cinema del lavoro si svolgerà dal 27 aprile al primo maggio 2017 a Vicenza, dove saranno proiettati i film selezionati da un concorso internazionale per registi under 35 lanciato in dicembre, e la cui scadenza è il primo marzo.I fondi raccolti dal pubblico serviranno a coprire le spese vive del festival: dai rimborsi spese degli ospiti alla stampa dei materiali promozionali, dalle spese di allestimento degli spazi alle spese organizzative e di segreteria. La campagna prevede diverse fasce di contributo, con relative ricompense, da 10 euro a 250: si va da un semplice ringraziamento fino ai gadget del festival come t-shirt, borsa di tela, locandina, aperitivo e cena con gli ospiti e gli organizzatori.La campagna sarà presentata pubblicamente venerdì 17 febbraio con un aperitivo al Barco, il bar della Cooperativa Insieme, partner del festival. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 21.00 in via Dalla Scola 255 a Vicenza.Si esibiranno dal vivo gli, band padovana che propone un “” che è un melting pot di influenze, attingendo dal mondo afro-latin, così come dal soul, dal rock e dal punk. Il groove è immerso in atmosfere calde ed energiche; la musica è vibrante, fervida, da questo la definizione “”. Dopo la realizzazione di un primo EP ed una manciata di date sotto il moniker “ZODO’S”, agli inizi del 2016 avviene un cambio della formazione e conseguentemente anche del nome., dal vivo, è un trio composto da basso, batteria e chitarra/voce.