Lunedì 13 febbraio Su Rai1 la prima puntata di “C’era una volta Studio Uno”

Lunedì 13 febbraio 2017, alle ore 21:15, su Rai1 andrà in onda la prima puntata di “”, una miniserie per rivivere la magia del varietà più innovativo e memorabile della Rai degli anni Sessanta.Giulia, Rita e Elena si incontrano in RAI: Giulia è lì per un colloquio da segretaria, Rita ed Elena per un provino, una per cantante e l’altra come ballerina. In attesa del proprio colloquio, Giulia incontra anche un ragazzo un po’ scapestrato ma affascinante: Lorenzo, intento ad auto raccomandarsi per un posto da programmista alla RAI.Così, mentre Giulia viene presa come segretaria, Elena, fatti gli occhi dolci a Luigi Bocci, dirigente RAI, entra nel corpo di ballo nonostante il parere contrario dell’assistente coreografo, Stefano. Rita, invece, viene scartata ai provini, ma riesce ad entrare ugualmente come sarta, grazie al consiglio di un giovane macchinista invaghito di lei, Renato.E così tutte e tre le ragazze cominciano a lavorare, più o meno indirettamente, al nuovo varietà del sabato sera: un programma di Antonello Falqui e Guido Sacerdote che ospiterà gli artisti italiani e stranieri, e la cui punta di diamante sarà la giovanissima MINA. Il programma si preannuncia di grande impatto, ma non viene ben visto dalla linea conservatrice della RAI, nelle figure dei dirigenti Mariotti e Bocci che fanno in modo di inserire nella squadra un loro uomo, Mattia, in modo da essere costantemente informati sull’avanzamento dello spettacolo.Lavorando in RAI, Giulia viene cercata sempre più spesso da Lorenzo, ma non trova il coraggio di dirgli che è fidanzata con un giovane ingegnere, Andrea. Rita, sebbene mostri una notevole predisposizione per il lavoro di sartoria, è ben determinata a perseguire il proprio sogno di diventare cantante. Elena, nonostante non sia ben vista da Stefano, continua ad ottenere la protezione di Bocci, il quale, sperando di avere qualcosa in cambio, minaccia lo stesso Stefano che l’aveva cacciata dallo show. Nel frattempo cominciano i primi problemi di budget per il programma di Falqui, con il rischio che salti tutto.Ed è quando la situazione precipita che le ragazze vengono messe a dura prova. Elena, fidanzata da tempo con un ragazzo dell’alta borghesia, scopre che lui non ha mai avuto intenzioni serie; questa amara delusione diventa per lei una spinta che la porta a prendere seriamente il proprio lavoro. Giulia si sente sempre più vicina a Lorenzo, ma è quando il ragazzo la bacia che entra davvero in confusione, e decide di lasciare Andrea ad un passo dall’altare. Quello che Giulia non sa è che Lorenzo non è chi dice di essere: non il giovane spiantato che lei pensa, ma il figlio di un ricco industriale, che ha deciso di seguire la propria strada, ma che non esita a chiedere aiuto al padre quando ne ha bisogno.Nel frattempo Rita, che continua ad ignorare la corte di Renato, è riuscita ad ottenere un appuntamento con un discografico. Per andare all’appuntamento abbandona un abito a cui stava lavorando con grandissimo disappunto di Gabriella, la capo costumista. Ma una volta lì Rita scopre che l’uomo le chiede un prezzo che non è disposta a pagare…Le tre ragazze, per ragioni diverse si ritrovano in piena crisi e decidono di affittare un appartamento insieme. Nel frattempo, gli antagonisti di Falqui e Sacerdote hanno le prove necessarie per bloccare il programma.Solo un’azione di forza (anticipare le registrazioni all’insaputa di tutti) riesce a far sì che STUDIO UNO possa andare in onda. Ma durante la gioia e l’emozione generale, Giulia sorprende Lorenzo a baciare una ballerina del corpo di ballo.