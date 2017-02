Mettersi in Gioco, un percorso tra cinema e videogame

10/02/2017, 11:56

Ilinvitano a, un’occasione di aggiornamento e confronto con istituzioni e addetti ai lavori sullo stato dell’arte dell’industria dei videogiochi in Italia, le novità legislative, le opportunità di finanziamento in Europa per gli sviluppatori indipendenti, le politiche e i players europei.Nella sessione pomeridiana saranno presentati quattro progetti di compagnie indipendenti del territorio che racconteranno le fasi fondamentali e le criticità affrontate nella realizzazione di un progetto di videogame.L’obiettivo di questo incontro, che si rivolge a sviluppatori di videogiochi, produttori di cinema e audiovisivo, editori, autori, filmmaker, è di fornire nuovi spunti per lo sviluppo del settore, esplorare le nuove possibilità dall’unione di creatività e tecnologia, riflettere insieme su come superare gli ostacoli e stimolare la convergenza di filiere e in particolare la collaborazione tra produttori e sviluppatori di videogiochi.Intervengono:, Creative Europe Desk Media Italia;, Creative Europe Desk Italia / Istituto Luce Cinecittà;, Film Commission Torino Piemonte;, View Conference;, T-Union;, Analista dei media e consulente Direzione Generale Cinema, Mibact;, AESVI | Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani;, CSP | Innovazione nelle ICT;, Aprodoc | Associazione Piemontese Produttori Documentari;La Sarraz. Gli studi torinesi: Mauro Fanelli, MixedBag; Rocco Luigi Tartaglia, Tiny Bull Studios; Paolo Chiaramello, Brain In The BoxPer info: Creative Europe Desk Torino torino@europacreativa-media.it