I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - In DVD in edicola

11/02/2017, 11:54

Simone Pinchiorri



Uscirà in edicola, in versione home video, la serie TV "" diretta da Carlo Carlei e prodotta da Clemart e Rai Fiction.Nel cast Alessandro Gassmann; Carolina Crescentini; Antonio Folletto; Tosca d’Aquino; Massimiliano Gallo; Gianfelice Imparato; Simona Tabasco; Gioia Spaziani e Gennaro Silvestro.A Napoli, nel centro città, c’è un commissariato da chiudere e una squadra di reietti da formare, giusto per smaltire le pratiche in sospeso. Ma l’arrivo dell’ispettore Lojacono capovolgerà le sorti di questo gruppo di agenti con un passato da dimenticare…1. I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - Prima puntata: "I Bastardi": In edicola dal 14/02/172. I BASTARDI DI PIZZOFALCONE – Seconda puntata: "Vicini": In edicola dal 21/02/173. I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - Terza puntata: "Rabbia": In edicola dal 28/02/174. I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - Quarta puntata: "Gelo": In edicola dal 07/03/175. I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - Quinta puntata: "Misericordia": In edicola dal 14/03/176. I BASTARDI DI PIZZOFALCONE - Sesta puntata: "Buio": In edicola dal 21/03/17