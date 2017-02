Su Rai3 per "Il Giorno del Ricordo" il film "Il Cuore nel Pozzo"

10/02/2017, 11:10

In occasione de "", venerdì 10 febbraio 2017 alle 21.15, Rai3 trasmette il film tv "" con Leo Gullotta, Beppe Fiorello, Antonia Liskova, Marcello Mazzarella e Cesare Boccia.Siamo in Istria nel 1944, quando ormai è caduto il governo fascista dell’Italia e le truppe e i corpi di polizia sono disorientati dalla situazione. In questa atmosfera, i partigiani di Tito marciano verso Trieste per conquistare terreno e prendere i territori italiani della Dalmazia e dell’Istria. Giunge qui Novak, uno di questi partigiani, per ritrovare il figlio Carlo, avuto da una donna italiana, Giulia, che aveva violentato anni prima. La donna nasconde allora il figlio nell’orfanotrofio di Don Bruno e preferisce morire per mano dello stesso Novak piuttosto che rivelare il nascondiglio del figlio. Segue poi una rincorsa dei partigiani alla caccia dei bambini dell’orfanotrofio che, guidati da Don Bruno, cercano la salvezza verso zone di confine più sicure e meno battute dai partigiani slavi.