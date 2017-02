Annunciati i finalisti del Premio Solinas Documentario per il Cinema

10/02/2017, 08:31

Si è conclusa la prima fase del concorso- in collaborazione con Apollo11. La Giuria composta da: Federica Di Giacomo, Mazzino Montinari, Carolina Levi, Cristina Piccino, Andrea Osvaldo Sanguigni, dopo aver esaminato i progetti presentati in forma anonima, ha selezionato i 10 Finalisti che concorrono all’assegnazione del: Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema di 5.000 euro e all’assegnazione delle Borse di Sviluppo per un ammontare complessivo di 3.000 euro. La dotazione delle borse di sviluppo sarà suddivisa tra i progetti giudicati miglioriLa dotazione del Premio e delle Borse di Sviluppo sono messi a disposizione dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, rientrano nel progetto triennale avviato da SIAE e destinato alla formazione e promozione dei giovani autori, a garanzia di un futuro per le nuove generazioni e per tutto il settore dell’audiovisivo.I 10 Finalisti del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2016 - in collaborazione con Apollo11 sono:(titolo originale) di Marie Nurra;(titolo originale) di Irene Dorigotti;(titolo originale) di Erica Liffredo;(titolo originale) di Sandro Bocci e Sara Tassotti;(titolo originale.) di Manuel Coser;(titolo originale) di Nazareno Manuel Nicoletti;(titolo originale) di Lorenzo Conte e Gabriele Gianni;(titolo originale.) di Silvana Costa;(titolo originale.) di Martina Melilli;(titolo originale) di Valentina Pedicini.Gli Autori che accedono alla seconda fase del concorso presenteranno il progetto alla Giuria tramite Pitching. A conclusione della 2° fase la Giuria assegnerà il Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema e selezionerà una rosa ristretta di Progetti a cui assegnare le Borse di sviluppo.