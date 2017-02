Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini nel cast de l secondo capitolo di "John Wick"

09/02/2017, 16:28

La Redazione



Dopo il grande successo della prima pellicola, Keanu Reeves riporta sul grande schermo il leggendario sicario John Wick, nel film "", per la regia di Chad Stahelski.Al suo fianco, oltre a Laurence Fishborne e Ruby Rose ci saranno ancheNel film, in uscita in Italia il 16 marzo distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Leone Film Group, l’implacabile sicario John Wick, dopo aver scelto di ritirarsi dalle scene criminali, viene costretto a tornare alla vecchia vita da un ex socio, che complotta di prendere il controllo di un’oscura corporazione di assassini. Costretto ad assecondarlo, a causa di un patto di sangue, John si reca a Roma, dove combatte contro alcuni dei killer mondiali più letali.