NESSUNO IN FUORIGIOCO - Il primo web-reportage di MondoFutbol.com

09/02/2017, 15:50

Un racconto per il web, con 6 storie di integrazione da tutta Italia. Da nord a sud: migranti, rifugiati politici, emarginati, minori non accompagnati, detenuti ed ex detenuti. Italiani e stranieri, insieme nel nome del calcio. Un video reportage che racconta lo sport come strumento di accoglienza, di integrazione. "", web-reportage prodotto da MondoFutbol.com e curato daraccoglie le storie di chi, grazie al pallone, prova ogni giorno ad abbattere pregiudizi, barriere, stereotipi.Via mare, nel 2016, sono stati 181.436. Secondo UNHCR Italia, più di 25.000 erano minori non accompagnati. Uomini, donne, ragazze, ragazzi. In una traversata del genere, qualche anno fa, Abdul ha perso lo zio. "". Grazie al calcio Abdul è tornato a sorridere. I suoi compagni provengono da quattro continenti e da oltre una dozzina di Paesi, senza distinzione di sesso o religione. E nessuno di loro va mai in offside.", ha detto, direttore editoriale di MondoFutbol.com . "".Oltre all’A.S.D. RFC Ska Lions Caserta e all’Atletico Brigante, "" raccoglie le testimonianze di chi si impegna tutti i giorni nell’accoglienza. È il caso della Cooperativa Koiné a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Qui il calcio è tra i momenti più emozionanti, con le storie dei rifugiati che hanno partecipato al progetto “Rete!”, l’iniziativa rivolta ai minori stranieri non accompagnati e residenti presso i Centri SPRAR di tutto il territorio nazionale, atta all’interazione tra pari e allo sviluppo dei processi di inclusione sociale ed interculturale. “Rete!” è patrocinato dalla FIGC e, nel 2106, ha visto partecipare 25 centri SPRAR tra Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria. "", dice, uno degli operatori sociali della Cooperativa Koiné." racconta anche di storie di riqualificazione territoriale e di quartiere. Vere e proprie realtà costruite dal nulla, grazie alla cooperazione tra abitanti, richiedenti asilo e rifugiati: è il caso del centro sportivo del quartiere romano di “Pietralata” che ospita le partite casalinghe dei Liberi Nantes Football Club. "", commenta il presidente