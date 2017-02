SUDESTIVAL XVIII - "La Stoffa dei Sogni"

Sergio Rubini ed Ennio fantastichini in "La Stoffa dei Sogni"



09/02/2017, 14:34

Natalia Giunti



Il film “La stoffa dei sogni” dicon Sergio Rubini e Ennio Fantastichini sarà proiettato venerdì 10 febbraio, alle ore 16, 18 e alle 21, presso il cinema Vittoria di Monopoli (Bari) per il terzo appuntamento del, la rassegna di cinema d’autore italiano, alla sua diciottesima edizione. Il regista, in compagnia dello sceneggiatore, presenterà il film e incontrerà il pubblico prima e dopo le proiezioni insieme a Michele Suma, direttore artistico della manifestazione organizzata dall’Associazione Sguardi (ingresso 5 euro, ridotto 4 euro con Slim Card).Il film racconta le vicissitudini di una modesta “compagnia di teatranti” che naufraga insieme a dei pericolosi camorristi sulle coste dell’Asinara, l’isola-carcere in mezzo al mediterraneo. Il direttore del carcere (interpretato da Fantastichini) impone ai naufraghi la messa in scena de “La tempesta” di Shakespeare convinto di smascherare i camorristi.Come in una stoffa, s’intrecciano trame e fili dei destini: l’inquieta figlia del direttore e il figlio del boss si innamorano. Tra i personaggi anche Calibano, unico abitante superstite dell’isola. Il teatro diventa per tutti la zona franca dove ciascuno ritrova la propria umanità, in una commedia picaresca piena di colpi di scena che fonde. Il film è stato prodotto da Paco Cinematografica in collaborazione con Rai Cinema.La proiezione del lungometraggio di Cabiddu sarà preceduto alle ore 20.45 dal cortometraggio “A metà luce” di Anna Gigante e la fotografia di Daniele Ciprì (Italia, 2016, 15 minuti) finalista del Castellaneta Film Festival 2016. Il corto narra la storia di Maria che torna nella casa paterna dopo anni di silenziosa distanza e ritrova una bambina.Tra gli eventi della terza giornata l’incontro presso il cinema Norba di Conversano (ore 9,00) con lo sceneggiatore Salvatore De Mola sul tema “La Storia siamo noi: ricostruire il passato con il racconto cinematografico e televisivo”.