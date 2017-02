"The Game" in anteprima al Cartoomics di Milano

09/02/2017, 13:20

L'ultimo weekend di gennaio 2017 ha visto per l'ultima volta Bergamo tornare set della web serie "" diretta da Andrea Navicella che ha ultimato le riprese.Per l'ultima giornata di set, oltre al regista, e alla troupe, erano presenti tre dei protagonisti principali: Alice Viganò e Alessandra Salvoldi (la quale ha curato anche la produzione esecutiva), rispettivamente Claudia e Selene, e Alessandro Carnevale Pellino che per l'ultima volta ha indossato i panni dell'ispettore Diego Luna.Dopo 15 giornate di lavorazione la serie è quindi ormai completa e filtrano alcune informazioni e dettagli sul futuro di essa.La serie, infatti, si articolerà in 4, intitolati rispettivamente: La regina di cuori, La regina di fiori, Il re di fiori, Il re di cuori che seguono le vicende di quattro personaggi principali: Diego Luna, un giovane ispettore di polizia; Claudia, la sua avvenente e misteriosa compagna; Lorenzo Malinverni, un avvocato brillante e rampante, migliore amico di Diego, e Selene, una sfuggente nuova arrivata che si troverà ad interagire con i tre personaggi. Proprio l'arrivo di Selene sconvolgerà le vite dei tre personaggi, facendo emergere oscuri segreti fino ad allora inimmaginabili.ha già elaborato il montaggio dei primi episodi che passeranno nelle mani della sound designer Aurora Rochez per poi approdare ai principali concorsi di settore.La novità principale però, riguarda già la fase di distribuzione: "" infatti verràpresentato sabato 4 marzo 2017 al Cartoomics di Milano, attraverso quattro clip tratte dai quattro episodi e il trailer ufficiale.Mentre è già sicura la presenza sul palco del regista Andrea Navicella, dello sceneggiatore e interprete Alessandro Carnevale Pellino e dei protagonisti Alice Viganò, Alessandra Salvoldi e Roberto D'Antona che dopo i clamorosi successi di “” ha vestito i panni dell’Avv. Lorenzo Malinverni.Tra gli altri interpreti spiccano: Michael Segal, Annamaria Lorusso e Luca Gatta