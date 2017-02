GROSSO GUAIO A ROMA SUD - Distribuito on-line

08/02/2017, 18:09

Agli sgoccioli il conto alla rovescia che precede l’esordio sul web del film “”, da febbraio 2017 distribuito on-line.Dalla comicità ed il genio trash di, fautori naviganti della cinematografia d’ogni schermo, a voi il figlio maleducato della generazione telemafious, voluto e pensato per essere cosi com’ è: non vi staranno simpatici, non vi affezionerete, non soffrirete per loro.La APA Paimon production è lieta di presentarvi una scellerata parabola che tratta la criminalità organizzata per le strade dei quartieri romani, tenendo conto di “quelle” sottili trame di sfondo, ordite dai poteri forti di un’Italia sporca che profuma di corruzione mista ad acqua di colonia.Al popolo del web, presto serviti l’eccesso, l’irriverenza, la molestia, l’efficacia di un prodotto tanto eccentrico quanto ragionato.Fanno parte del cast, con Ardizzone e Scarcella, Cosma Brussani, Paolo Tagliaferri, Max Quattrucci, Luca Chiarottini, Alessandro Laureti, Aza Hammerman; oltre all’amichevole partecipazione di Armando Sciotto, meglio conosciuto come “Chicoria”, i Minimad di YouTube Alessandro Meta e Claudio Colica (attore ed autore di "") e, dulcis in fundo, il camaleontico Roberto Ciufoli nel ruolo di Sua Eccellenza.Ad impreziosire, le musiche originali di Stefano Ratchev.