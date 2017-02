Note di regia di "Grosso Guaio a Roma Sud"

Un esperimento di Cinema Indipendente NO-BUDGET; un progetto tanto modesto nella realizzazione quanto ambizioso nel proporre all'attenzione del circuito cinematografico indipendente romano ed italiano, una farsa grottesca dal sapore pulp e trash, totalmente auto prodotta.Esempio di quello che il nostro collettivo di cineasti chiama Cinema Kombat, il film nasce dall'esigenza e dalla volontà di cimentarsi non solo con la produzione di un lungometraggio di finzione, ma anche di farlo in totale autonomia e senza sottostare alle "normali" dinamiche produttive che prevedono un grande dispendio di energie finanziarie.Consapevoli che a qualche "purista" del cinema potrà risultare indigesto, noi lanciamo la provocazione come uno scherzo e speriamo che chi avrà la pazienza di vedere il nostro lavoro lo farà scevro da pregiudizi e stando allo scherzo, appunto.Noi crediamo nella libera espressione anche dove questa espressione risulta essere "efferata" o non è sempre favorita dalle circostanze, dal tempo a disposizione e dalle risorse economiche.Una piacevole parentesi tra i generi, GROSSO GUAIO A ROMA SUD è tutto questo e molto altro.