PICCOLI CRIMINI CONIUGALI - Prevista per il 6 aprile l'uscita in sala

08/02/2017, 13:26

Sarà in sala dal 6 aprile 2017, distribuito da Koch Media, “”, il nuovo film di, una brillante commedia noir tratta dall’omonimo libro di Eric-Emmanuel Schmitt, bestseller da milioni di copie nel mondo, che ha dato vita anche a una pièce di grande successo.Un giallo coniugale dalla suspense sorprendente in cui Margherita Buy e Sergio Castellitto interpretano una coppia sposata. Dopo un incidente domestico, lui torna a casa dall'ospedale privo di memoria mentre la moglie tenta di ricostruire la loro vita di coppia. Sono molte le cose che non tornano nel racconto… ma chi mente dei due?Un cinico tour de force emotivo, una spiazzante alternanza di amore e risentimento, un’ironica riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia.Prodotto da Marco e Nicola De Angelis, è una produzione Fabula Pictures, 102 Distribution, Gianluca Curti per Minerva Pictures una produzione in collaborazione con Rai Cinema. È scritto da Alex Infascelli e Francesca Minieri, la fotografia è di Arnaldo Catinari, la scenografia di Martina Pinzuti Ansolini e i costumi di Alfonsina Lettieri; il montaggio è di Alex Infascelli, che è anche autore delle musiche insieme a David Nerattini.