PAOLA CORTELLESI - I Figli o il Lavoro?

Paola Cortellesi, protagonista di "Mamma o Papà?"



08/02/2017, 11:34

Stefano Amadio



" è una commedia che parla in maniera grottesca di una coppia sul punto di divorziare e che ricorre ad espedienti quasi folli per riuscire a scaricare sul coniuge la custodia dei figli."Sì, questa è commedia abbastanza feroce - dice- perché scardina un po’ di perbenismi a cui siamo tanto legati e che bisogna un po’ mollare… non stiamo inducendo alla galera i genitori, però la cosa che ci era piaciuta in questa storia è che si metteva sul piatto la famiglia e parlandone varcando quell’ipocrisia di fondo che vuole sempre la famiglia come un’istituzione impeccabile, sempre perfetta e di cui non si può mai parlare male. Succedono delle cose sgradevoli in famiglia e succede che i genitori, a un certo punto, si trovino ad essere schiavi dei figli e può succedere, forse non proprio quello che facciamo noi… ma che si desideri riprendere un po’ di spazio per sé. E se questo non avviene, il desiderio ti porta ad accumulare tensioni"."Sì, c’è un punto di rottura, un punto di non ritorno per cui questi due cominciano a fare cose folli. E la follia riguarda la parte più commedia del film"."Si chiama Valeria Mozzati, in onore a un grande Mozzati che conosciamo, e mio marito si chiama peraltro Nicola Vignali, che sono i cognomi di Gino & Michele… ai quali abbiamo voluto fare un omaggio perché li adoriamo. Perché è sempre difficile trovare i cognomi dei personaggi, che spesso non sono richiesti, in questo film a un certo punto servivano e allora abbiamo deciso di fargli un omaggio doveroso"."Valeria è un ingegnere e che ha un lavoro soddisfacente e una famiglia numerosa, tre figli, e sta affrontando insieme al marito, Nicola, un divorzio in maniera molto civile e sereno, se vogliamo con un atteggiamento esemplare. Quando viene a sapere che ha addirittura avuto una promozione dal suo capo, che le chiede di andare in Svezia a portare la sua esperienza per chiudere un cantiere, avendo loro deciso l’affidamento congiunto dei figli, si trova in difficoltà ma è anche pronta, come molte donne che conosciamo, a cedere un po’ il passo al quasi ex marito."Ma poi c’è qualcosa che non le va giù.. perché nonostante siano praticamente divorziati, il fatto di scoprire Nicola che si è già fatto, serenamente, una storia con una giovane e bellissima collaboratrice in ospedale (Matilde gioli n.d.r.), beh questo le fa rimettere un po’ sul piatto tutte le decisioni rispetto al lavoro, decidendo di prenderlo e di prendersi le sue soddisfazioni di donna e forse ai figli, per cinque o sei mesi, ci può pensare il marito…""Sì, da qui si scatenano ovviamente una serie di cose, una rabbia atavica che fa si che ognuno dei due dia il peggio di sé per convincere i figli a restare con l’altro, perché sono loro che devono prendere la decisione. Così da il peggio perché spera che scelgano l’altro e possano lasciarlo libero di andare a lavorare all’estero".