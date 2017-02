CLERMONT FERRAND 39 - "Semiliberi" ti amerò

08/02/2017, 00:33

Carlo Griseri



Con "Mattia sa volare" in concorso al Festival court métrage di Clermont Ferrand c'è anche "" di, già autore per il suo diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia del divertente "La banda del catering".Cambio di toni e di atmosfere per questo nuovo lavoro, ambientato in un carcere femminile e giocato sul triplo gioco di parole del titolo. Un gruppo di detenute ha orchestrato un piano ingegnoso per ottenere permessi gratuiti per gravidanza facendosi inviare del liquido seminale dalla sezione maschile adiacente. Una di loro, apparentemente indifferente alla questione e a tutto il resto, cambierà idea.Poche parole, bella resa del complesso piano, facce credibili e un mondo racchiuso in pochi gesti e poche concessioni. Tra semi liberi di volare da un'ala all'altra del carcere, gravidanze che possono portare a una semilibertà e bambini a cui affidare la preghiera più pressante. Tutto, per la libertà.