INSANE LOVE - Terminate le riprese del corto di Eitan Pitigliani

Filippo Gattuso e Clara Alonso in "Insane Love"



07/02/2017, 17:50

Sono terminate in questi giorni a Roma le riprese di "", film breve diretto da, che racconta la storia d'amore tra Alessandro, un giovane modello di rara bellezza, interpretato da("", Slam – Tutto per una ragazza), e Sofia, una ragazza argentina finita a Roma per uno strano gioco del destino. Il ruolo della protagonista femminile è stato affidato a Clara Alonso (Violetta, Piuma, Tini - La nuova vita di Violetta), amatissima attrice argentina che si lancia adesso nel panorama cinematografico italiano. La pellicola vede tra i protagonisti anche Miriam Dalmazio (Sole a catinelle, Una donna per amico) e conta sulla partecipazione straordinaria di Davide Dato, primo ballerino dell’Opera di Vienna, qui alla sua prima esperienza cinematografica.Con le coreografie di Anna Cuocolo, la fotografia di Vladan Radovic e le musiche di Paolo Vivaldi, "" è prodotto da Giuseppe Alessio Nuzzo per Paradise Pictures, in collaborazione con Enrico Mastracchi Manes, Daniela Zanchini, Molinari Art Center e Grey Ladder.” - ha dichiarato