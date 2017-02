BERLINALE 67 - Selezionati 4 film di Final Cut in Venice

Una scena di "Félicité" di Alain Gomis



07/02/2017, 17:15

Quattro film che hanno partecipato ai workshop disono stati selezionati al2017 (9-19 febbraio), tra i quali "" di Alain Gomis (Francia, Senegal) in Concorso.è il progetto che dal 2013 sostiene la postproduzione di film provenienti dai paesi africani e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria , nell’ambito deldellaI film selezionati allaprovenienti da2016 sono:· "" di Alain Gomis (Francia, Senegal) in Concorsodi John Trengove (Sudafrica) in Panoramadi Raed Andoni (Francia, Palestina, Svizzera, Qatar) in Panorama DokumentaIl film selezionato allada2015 è:· "" di Tala Hadid (Marocco, Qatar) al ForumIl workshop, insieme all’European Gap-Financing Market, è uno dei progetti avviati dal Venice Production Bridge della Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta.intende dare un aiuto concreto al completamento dei film provenienti dai paesi africani e dalla Giordania, dall'Iraq, dal Libano, dalla Palestina e dalla Siria: dare un'opportunità ai loro produttori e registi di presentare i film in lavorazione a operatori e distributori internazionali con lo scopo di facilitarne la post-produzione, promuovere eventuali partnership di coproduzione e l'accesso al mercato.si articola in tre giornate di lavoro in cui fino a 6 film selezionati in copia lavoro vengono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici. Sono previsti momenti di networking, incontri e riunioni in cui i registi e produttori possono confrontarsi con i partecipanti al workshop. Il workshop si conclude con l'attribuzione di premi in kind oppure in cash, finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post produzione.2016 è stato organizzato in collaborazione con Laser Film, Mactari Mixing Auditorium, Titra Film, Sub-Tu Ltd, Sub-Ti ACCESS Srl, Rai Cinema, Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Festival International du Film d’Amiens, Festival International de Films de Fribourg, MAD Solutions, Institut Français.La prossima edizione del workshop è prevista dal 3 al 5 settembre 2017.