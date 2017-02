Nuova Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica

07/02/2017, 16:03

Come molti altri settori creativi, anche il settore cinematografico ora opera in quanto parte di un mercato mondiale di contenuti. Questo grazie alle tecnologie digitali che non solo hanno trasformato le modalitŕ di realizzazione dei film, ma anche il modo di raggiungere il pubblico.Per rispondere a queste sfide il Consiglio d’Europa ha firmato la nuova, basata sui successi della Convenzione firmata nel 1992.La nuova Convenzione fornisce un quadro giuridico e finanziario aggiornato per i produttori che provengono da Paesi diversi e che desiderano cooperare alla produzione di un film