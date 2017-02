CESAR 42 - "Journal Animé" in corsa come miglior cortometraggio di animazione

Una scena di "Journal Animé"



07/02/2017, 15:06

Il cortometraggio “” di Donato Sansone per la produzione, tutta francese, di Autour de Minuit e Canal+ France con musiche e sound del torinese Enrico Ascoli, concorre alIl cortometraggio di Sansone, lucano di nascita e torinese d’adozione, diplomato in animazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, rappresenta a pieno titolo il talento italiano, insieme al regista Gianfranco Rosi, selezionato per la categoria ‘documentario’ con "", alla 42ª edizione dei César la cui cerimonia di premiazione si terrà il 24 febbraio 2017 al Théâtre du Châtelet di Parigi.Già selezionato nella short list degli Oscar 2017 e presentato nell’ambito dei maggiori festival mondiali, “” è stato originariamente commissionato da Canal+ per la raccolta di cortometraggi di diversi giovani autori, “Collection dessine toujours”, sul tema della libertà di parola in omaggio alle vittime dell'attentato contro la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo.Lo spunto del lavoro trae quindi origine dall’attacco terroristico del 7 gennaio 2015 ma, di fatto, ripercorre, attraverso una potente improvvisazione artistica, alcuni avvenimenti dello scenario internazionale, scelti dall’autore direttamente dalle pagine del quotidiano francese Libération ed accaduti nel medesimo anno, tra settembre e novembre.In “” il regista, seduto al tavolino di un caffè parigino, sfoglia le pagine del giornale francese scarabocchiando sulle immagini che improvvisamente prendono vita e - in una sorta di mondo parallelo - suggeriscono possibili evoluzioni degli eventi cui si riferiscono.Il forte impatto emotivo che il filmato suscita nello spettatore trae ulteriore forza dal fatto che il regista, in produzione a Parigi, si è ritrovato in prima persona a fare i conti con la lunga e straziante notte degli attentati del 13 novembre che hanno sconvolto la capitale francese e il mondo intero.