BERLINALE 67 - Sky Cinema Cult dedica la programmazione al festival berlinese

08/02/2017, 08:00

Il 9 febbraio si apre il 67esimo, la rassegna europea che strizza un occhio al cinema indipendente e diffonde ogni anno tra i titoli più apprezzati della stagione cinematografica.dal 9 all’11 febbraio 2017 propone in prima e seconda serata una selezione dei migliori film delle precedenti edizioni.Si parte giovedì 9 febbraio alle 21.00 con "", film vincitore dell’Orso d’Argento per le migliori interpretazioni nel 2015. Geoff e Kate sono una coppia di lunga data che si appresta a festeggiare il 45esimo anno di matrimonio. Quando una notizia apparentemente innocua entra a capofitto nelle loro vite, Kate metterà in dubbio tutta la sua vita. Ci continua in seconda serata con il dramma scritto da Charlie Kaufmann, "" dove George Clooney, che per la prima volta si presta alla regia, interpreta un uomo dalla doppia vita: autore televisivo di grande successo e spia della CIA.Venerdì 10 febbraio in prima serata andrà in onda "", vincitore nel 2013 a Berlino per la migliore interprete femminile a Paulina Garcia. Gloria è un ritratto profondo e completo di una donna adulta, recentemente divorziata, che cerca di rifarsi una vita con tutte le difficoltà e debolezze del caso, sfidando le convenzioni sociali per concedersi ancora il desiderio di felicità. Il seconda serata arriva "" del nostrano Matteo Garrone, pellicola firmata prima del successo internazionale venuto con "" e "". Il tema dell’anoressia viene analizzato da vicino e senza veli in un dramma di forte impatto dove Sonia si impone di perdere sempre più peso per amore di Vittorio, in analisi perché ossessionato dalle ragazze anoressiche e quella che inizialmente era una scelta di Sonia si trasforma in un incubo.Sabato 11 febbraio si apre alle 21.00 con "", vincitore dell’orso d’oro a Berlino nel 2015 e girato in clandestinità da Jafar Panahi, regista iraniano cui il governo ha vietato di produrre film a causa dei contenuti sconvenienti per la nazione. Il film è girato con pochissimi mezzi e interamente ambientato in un Taxi che trasportando varie persone per la città costruisce un completo ritratto della vita e della popolazione della capitatale iraniana. In seconda serata il film "", scritto da Paul Auster, segue gli intrighi dei frequentatori di una tabaccheria di Brooklyn nella metà degli anni ’90." è in onda su Sky Cinema Cult in prima e seconda serata dal 9 all’11 febbraio.