BERLINALE 67 - Al festival la proiezione del documentario su Oleg Sentsov

Il regista ucraino Oleg Sentsov



07/02/2017, 11:35

Nell'ambito della sezione Berlinale Special, la Berlinale e l'European Film Academy presentano "".In anteprima all'Haus der Berliner Festspiele alla presenza della cugina, dell'avvocato, dei produttori e degli amici del cineasta incarceratoNel maggio 2014, il regista ucraino Oleg Sentsov, impegnato nel sostenere le proteste a favore di Euro Maidan a Kiev e oppositore dell'annessione della Crimea da parte della Russia, veniva arrestato dal Federal Security Service della Federazione Russa (FSB) nella sua casa di Simferopol (Crimea). Più di un anno dopo e al termine di quello che Amnesty International ha definito “un ingiusto processo da tribunale militare" Oleg Sentsov è stato condannato a 20 anni di prigione per aver commesso “crimini di natura terroristica".Nel suo documentario Askold Kurov ricerca la verità dietro questo processo politico esemplare. Le testimonianze di questa azione penale sono state estorte? Che conseguenze hanno avuto la detenzione e il processo per l'accusato e la sua famiglia? Il film documenta anche la solidarietà dimostrata a Sentsov dai suoi colleghi registi come Agnieszka Holland, Ken Loach e Pedro Almodóvar, e dall'European Film Academy, che inizia a celebrare il suo trentesimo compleanno con questa proiezione per fare ancora una volta campagna a favore della liberazione di Oleg Sentsov.La proiezione sarà seguita da una breve conversazione a cui prenderanno parte la Presidente del Consiglio Direttivo dell'EFA Agnieszka Holland, la cugina di Oleg Sentsov Natalya Kaplan,il suo avvocato Dimitri Dintze, il regista del film Askold Kurov e i produttori Max Tuula, Maria Gavrilova e Dariusz Jabłoński. Modera: Mike Downey, Vicepresidente dell'EFA Board.