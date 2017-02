CLERMONT FERRAND 39 - L'emozione di "Mattia sa volare"

06/02/2017, 22:50

Carlo Griseri



Un applauso sentito e convinto ha accompagnato oggi la proiezione presso la sala Cocteau al Festival du Court metrage di Clermont Ferrand di "", corto diretto da, uno dei due titoli italiani presenti in concorso quest'anno (l'altro è).La storia di un amore possibile tra due ragazzi affetti dalla sindrome di Down, la storia di un canarino e della scoperta dell'altro è tenera e colpisce al cuore: lo spettatore non può restare impassibile di fronte al grande schermo.Fotografato con cura (ma forse la tonalità seppia, per quanto riuscita, non è così efficace in questa occasione), il cortometraggio di Porzio ha il grande pregio di trattare con normalità e senza toni morbosi l'amore in questione, mettendo a proprio agio lo spettatore. Un lavoro piccolo ma convincente, una storia come tante ma unica.