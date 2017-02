La serie "The Reaping" distribuita in tutto il Mondo

Una scena di "The Reaping"



06/02/2017, 16:37

L’attesa è finita, "", la nuova serie TV creata dal pluripremiato attore/regista Roberto D’Antona e prodotta da Annamaria Lorusso e dallo stesso D’Antona, che ha già ottenuto quattro premi di eccellenza negli Stati Uniti, sarà distribuita in tutto il mondo in DVD, Blu Ray e Video On Demand dalla Indie Rights Inc che ne ha acquisito la licenza anche per una possibile distribuzione su Netflix USA." gode, inoltre, del supporto del multisala Movie Planet Group, che dopo aver proiettato un breve spot della serie nel periodo Natalizio prima della visione di ogni film nelle loro sale, proietterà il final trailer con la release date.Ad arricchire la serie il noto doppiatore(Rick in "", Bradley Cooper, Christian Bale, Ewan McGregor, etc) che fa da voce narrante, in tutti gli episodi, della frase che rappresenta uno dei concetti fondamentali della serie e non solo.I numerosi pareri positivi da parte della critica e il continuo fervore da parte del pubblico hanno attirato l’attenzione di Giovanni Muciaccia che ha augurato con un video a Roberto e al team della serie un grosso in bocca al lupo.Nomi già noti nel panorama indie italiano hanno dato volto ad alcuni personaggi singolari. Per fare alcuni nomi: Roberto D’Antona, Annamaria Lorusso, Michael Segal, Federico Mariotti, David White, Francesco Emulo, Aaron Maccarthy, Luca Gatta, Mirko D’Antona ed Elisabetta Girodo Angelin.Simone Cilio, compositore pluripremiato, ha composto la colonna sonora dell’intera serie, mentre la sigla è stata composta e cantata da Marco Sefano Poletti e Leonardo Jelo.Tra i nomi della crew spiccano quelli di Paola Laneve, bravissima e nota make-up artist, Stefano Pollastro, ormai fidato direttore della fotografia di D’Antona, e i talentuosi Aurora Rochez che si è occupata del sound design e Francesco Longo che ha realizzato i VFX.Il 4 marzo 2017 al noto evento Cartoomics che si tiene ogni anno a Milano Rho, saranno ospiti il creatore, la produttrice e parte del cast e della crew per presentare in anteprima nazionale la serie con un panel tutto loro.Distribuire una serie TV che non sia stata commissionata da un’emittente televisiva o che non sia stata prodotta da una major è cosa difficile al limite dell’impossibile, ma Roberto e Annamaria hanno voluto rischiare lo stesso ottenendo risultati eccellenti per The Reaping, una serie ispirata ad eventi realmente accaduti dalle tematiche forti e dialoghi pungenti.