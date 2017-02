Al Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia un ciclo di proiezioni dedicate ai documentari di Jef Cornelis

06/02/2017, 15:03

Il Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia, presenta da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio 2017, un nuovo(Antwerp, 1941), rarissime narrazioni filmiche – trasmesse in lingua originale con sottotitoli in inglese - di alcune delle mostre e pratiche curatoriali più significative della storia dell’arte contemporanea, dagli anni Sessanta sino ai nostri giorni.A inaugurare la serie di cortometraggi sarà, mercoledì 8 alle ore 18.00, l’incontro con il curatore e storico dell’arte francese Yves Aupetitallot. Alla presentazione farà seguito la proiezione di "" (1985, 30’), il film che documenta la mostra inaugurale degli spazi espositivi del Museo d’Arte Contemporanea del castello di Rivoli, curata dal primo direttore Rudi Fuchs.Giovedì 9 e venerdì 10, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, saranno proiettati in sequenza altri 11 titoli che testimoniano altrettante esposizioni: si va dalla narrazione della celebre dOCUMENTA 5. Befragung der Realität – Bildwelten heute del 1972, diretta da Harald Szeemann, alla prima delle esposizioni di arte pubblica tenute nel Park Sonsbeek ad Arnhem del 1971, sino alla 33. Biennale di Venezia del 1966, allora presieduta da Mario Marcazzan, che ha segnato l’affermazione dell’arte cinetico-programmata.ha lavorato dal 1963 al 1998 come autore e regista per l’emittente televisiva belga in lingua olandese, VRT, realizzando circa 200 pellicole che sono oggi uno strumento preziosissimo per la ricostruzione storiografica e la ricerca curatoriale. Le modalità narrative attraverso le quali Cornelis ha documentato i progetti espositivi della seconda metà del Novecento si identificano in un linguaggio specifico che è stato fonte di ispirazione e modello per la successiva attività video-giornalistica dedicata al mondo dell’arte contemporanea.