AMBI vende a Open Road Films i diritti statunitensi di "Arctic Justice – Thunder Squad"

06/02/2017, 14:30

Open Road Films ha acquisito i diritti statunitensi di "", film di animazione in CGI 3D per la famiglia, prodotto dadi AMBI Media Group. Il film presenta le voci di Jeremy Renner, Alec Baldwin, Heidi Klum, John Cleese, James Franco, Anjelica Huston e Omar Sy, ed è diretto da Aaron Woodley. L'annuncio è stato dato oggi da Tom Ortenberg, CEO di Open Road Films.Il film, che uscirà nelle sale nel 2018 e che è attualmente in lavorazione presso lo studio con sede a Toronto di Ambi – AIC Studios – , è interamente finanziato e prodotto da AMBI, cui fanno capoLe vicende ruotano attorno a un gruppo di eroi inesperti (doppiati da Renner, Franco, Baldwin, Huston, Klum e Sy), che devono unire le forze per salvare l'Artico e sventare i piani malvagi del sinistro Doc Walrus (doppiato da John Cleese), quando questo escogita un complotto segreto per accelerare il riscaldamento globale e sciogliere il circolo polare artico.ha dichiarato: "".Ha detto, "".