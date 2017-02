MINE - Un home video d'autore

06/02/2017, 13:28

Simone Pinchiorri



Eagle Pictures porta in home video uno dei film più sorprendenti del 2016, "" di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, e lo fa con una doppia uscita in DVD e Blu-ray di alta qualità.Oltre allo splendido packaging, con la locandina del film inserita in un contesto color oro, che attrae subito lo spettatore, la forza dell'home video di "" sono i contenuti speciali con il backstage, le scene tagliate e soprattutto un'intervista all'attore, che ci fa scoprire di più non solo il suo ruolo e sul suo essere “Mike è Maicol”. . La versione Blu-ray contiene anche l'intervista ai due registi, ma soprattutto "" con un focus sui VFX utilizzati all’interno del film.In entrambe le versioni è presente anche un breve documentario "", realizzato da Carlotta Camilla Petracci, che narra con l'apporto degli autori, lo sviluppo del film.Ad arricchire il tutto una cartolina, a tiratura limitata, realizzata da Maurizio Temponi per la promozione del film, inserita all'interno della confezione.Insomma, un home video d'autore, per un film assolutamente da recuperare per chi l'ha perso al cinema o per chi non ha ancora conosciuto le sue atmosfere.