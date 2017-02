Rai Storia ripropone il documentario "Storia di Jela, divenuta Regina"

06/02/2017, 11:32

, la giovane principessa che diventerà la regina Elena di Savoia. A lei, figlia di re Nicola I di Montenegro, è dedicato il documentario di Franco Brogi Taviani “”, proposto da “Italiani”, con Paolo Mieli, in onda martedì 7 febbraio alle 22.10 su Rai Storia.La vita di Jela inizia tra le montagne montenegrine, dove riceve un’educazione tradizionale, impara le lingue, la musica, cavalca e va caccia. In seguito, alla fine dell’Ottocento, frequenta la corte russa per approdare infine in Italia come fidanzata di un principe, Vittorio Emanuele III, di cui si innamora ricambiata. Con il matrimonio sarà regina e darà alla luce cinque figli: Umberto, Iolanda Margherita, Mafalda Maria Elisabetta, Giovanna e Maria Francesca.