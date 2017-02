Grande successo per i quattro appuntamenti su Rai1 di "Cavalli di Battaglia" con Gigi Proietti

Gigi Proietti



05/02/2017, 17:46

”. Parola dial termine del ciclo di quattro puntate di “”.Sull’onda dell’entusiastica accoglienza del pubblico, ieri sera su Rai1 è andato in onda il quarto e ultimo appuntamento dello show “” che ha registrato 13,7 milioni di contatti, oltre 4,2 milioni di ascoltatori medi, uno share pari al 19,6% e oltre 52.000 interazioni su Twitter e Facebook da parte di 36.000 utenti unici.Diventano così oltre 26 milio‎ni gli italiani, il 45% della popolazione, ad essere entrati in contatto con almeno una delle 4 puntate dello show, un successo che conferma come nello spazio televisivo ci sia ancora un posto nobile riservato al grande varietà proposto dal talento unico di un Maestro come Gigi Proietti che, accompagnato dai suoi ospiti ha saputo unire gli italiani coinvolgendoli in uno spettacolo che ha regalato sorrisi, emozioni e arte.La media di ascolto delle quattro puntate è stata pari a 4,5 milioni di spettatori per uno share pari al 20%.Su Twitter e Fcebook si sono nel complesso registrate circa 200.000 interazioni con commenti entusiastici che ci inorgogliscono.”. Ha dichiarato il direttore di Rai1,che ha aggiunto: “”.