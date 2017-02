TERMINILLO FILM FESTIVAL - Tutti i Vincitori

Paola Cortellesi e Paolo Genovese al Terminillo Film Festival



05/02/2017, 12:30

Molti i personaggi che hanno raggiunto “La montagna di Roma” per presentare film, cortometraggi o partecipare agli incontri previsti nel fitto programma. Al di sopra delle aspettative la risposta del pubblico che ha riempito tutti i giorni la grande sala del Teatro Tre Faggi.La giuria del Festival - composta daDirettore di Rai Cinema Channel e responsabile marketing di Raicinema – ha assegnato tutti i premi del concorso dedicato ai cortometraggi e alle web series.A vincere come miglior corto è "" diconche, ospite durante la prima serata del Festival, ha inviato un videomessaggio per ringraziare pubblico e giuria, ribadendo l’importanza di sostenere il territorio di Rieti con iniziative culturali come questa.Miglior web series è "" diLa miglior attrice delper "" dimentre il premio come miglior attore va aper "" disi è invece aggiudicato il premio come miglior regista per il suo corto "", la miglior produzione è risultata ladiper la web series "".Il partner del Festival,, ha attribuito un premio speciale al corto "" di, acquisendone i diritti per la messa in onda sul canale.Da segnalare, nell’ultima giornata del Festival, la tavola rotonda moderata da, presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici, dal tema “Il cinema italiano oltre confine”. Hanno partecipato, Lillo, Marianna Di Martino, il produttore Marco Belardi di Lotus film, Roberto Proia di Eagle Pictures e Guido Pugnetti di Raicinema.Dopo la premiazione il pubblico ha assistito in anteprima al film "" insieme alla protagonistae al regista. A presentare la serata, al fianco del Direttore artistico, l’attriceIl film di Riccardo Milano che sarà in sala dal 14 febbraio è stato il terzo visto al terminillo, dopo "" dicone "" alla presenza del produttoree degli interpretiTra gli altri ospiti che hanno partecipato: Violante Placido con il compagno e regista Massimiliano D’Epiro, Giorgio Colangeli, Loredana Cannata, il cantante Marco Conidi, la conduttrice Carolina Rei, Christian Marazziti, Gilles Rocca, Massimiliano Vado.Il Festival è stato reso possibile grazie all’energia e alla forza di volontà dei tre patronin collaborazione con Rieti Film Commission con il patrocinio del Comune di Rieti, Regione Lazio, Fondazione Varrone e Roma Lazio Film Commission. La segreteria organizzativa è stata curata da Suma Events di Susanna Maurandi. Anche quest’anno riconfermati Media Partner dell’evento Vanity Fair e Rai Cinema Channel.