FESTIVAL SANREMO 2017 - Tanti ospiti dal Mondo del cinema

Carlo Conti e Maria De Filippi



05/02/2017, 17:50

Simone Pinchiorri



Mancano pochi giorni all’avvio della 67esima edizione del, in programma dal 7 all'11 febbraio 2017 al Cinema Ariston. Quest'anno a condurre il Festival della Canzone Italiana sarannoOltre alla competizione canora, la manifestazione ospiterā tanti personaggi del mondo dello spettacolo ed in particolare del cinema. Sicura la presenza fissa di, che ogni serata presenterā una delle sue caricature. Oltre a lui, si alterneranno altri comici, comeTanti attori italiani saliranno sul Palco dell'Ariston per presentare i loro film:per "",per "",per il loro "" Ospite anche Raoul Bova, che arriverā a Sanremo accompagnato dalla compagna Rocío Muņoz Morales, ex co-conduttrice con Carlo Conti di Sanremo 2015.Tra le star internazionali confermate,, che dovrebbe salire sul palco mercoledė o giovedė per promuovere il suo nuovo film "".