VISIONI ITALIANE 23 - Tutti i film selezionati

11/02/2017, 12:01

Simone Pinchiorri



Al Cinema Lumiere di Bologna torna l'annuale appuntamento con il cinema italiano di, giunto quest'anno alla sua ventitreesima edizione.Il programma del festival č composto da diverse sezioni dedicate alla fiction, ai documentari, all'ambiente, al cambiamento del panorama urbano, una sezione di cortometraggi realizzati da autori sardi, e una di corti dedicati all'importanza dell'acqua. A ogni sezione viene assegnato un premio in denaro da parte di diverse giurie formate da registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, attori, ma anche da gruppi di studenti coordinati dai loro professori.Il festival si svolgerā dall'1 al 5 marzo 2017.Questi i film selezionati:- L'ALBERO NELLA PIAZZA (Italia/2016) di Stefano Cattini (18')- L'ALTRO FIGLIO (Italia/2016) di Dario Lanfranca (12')- BABBO NATALE (Italia/2016) di Alessandro Valenti (15')- IL BAMBINO (Italia/2015) di Silvia Perra (15')- LA BANDA DEL CATERING (Italia/2015) di Matteo Gentiloni (15')- CANDIE BOY (Italia/2016) di Arianna Del Grosso (8')- DUALE (Italia/2015) di Gianluca Santoni (13')- EGO (Italia/2016) di Lorenza Indovina (14')- ERA IERI (Italia/2016) di Valentina Pedicini (15')- ESSERI DI STELLE (Italia/2016) di Adriano Giotti (15')- GOOD NEWS (Italia/2016) di Giovanni Fumu (18')- HOME (Italia/2016) di Silvia De Gennaro (6')- LIFE SUCKS! BUT AT LEAST I'VE GOT ELBOWS (Italia, Estonia/2016) di Nicola Piovesan (10')- MERLOT (Italia/2016) di Marta Gennari, Giulia Martinelli (6')- PENALTY (Italia/2016) di Aldo Iuliano (14')- QUELLO CHE NON SI VEDE (Italia/2016) di Dario Samuele Leone (8')- RATZINGER VUOLE TORNARE (Italia/2016) di Valerio Vestoso (10')- RESPIRO (Italia/2016) di Andrea Brusa, Marco Scotuzzi (8')- STELLA (Italia/2016) di Massimiliano D'Epiro (15')- VENTINOVE (Italia/2016) di Iacopo Zanon (25')- A CASA MIA (Italia/2016) di Mario Piredda (19')- IL BAMBINO (Italia/2015) di Silvia Perra (15')- BORDER (Italia/2016) di Paolo Zucca (1')- DEL PROSSIMO ORIZZONTE (Italia/2015) di Tomaso Mannoni (14')- DOMENICA (Italia/2016) di Bonifacio Angius (18')- A GIRL LIKE YOU (Italia/2016) di Massimo Loi, Gianluca Mangiasciutti (15')- NELLA MIA CITTĀ (Italia/2016) di Andrea Marras (5')- NOI SIAMO IL MALE (Italia/2016) di Gianni Cesaraccio (16')- WAITING FOR (Italia/2016) di Matteo Pianezzi (15')- ALICE (Italia/2016) di Chiara Leonardi (14')- BIOGRAFIA DI UN AMORE (Italia/2016) di Samuele Rossi (66')- LE CANZONI (Italia/2016) di Giovanni Rosa (70')- LA CONCORRENTE (Italia/2016) di Alberto Diana (40')- EXHIBIT HUMAN (Italia/2016) di Arianna Vergari, Marco Camilli, Valentina Traini (40')- FAR EAST (Italia/2016) di Manuele Mandolesi, Matteo Delbō (25')- LUNÁDIGAS (Italia/2016) di Nicoletta Nesler, Marilisa Piga (69')- MEXICO! UN CINEMA ALLA RISCOSSA (Italia/2016) di Michele Rho (75')- MOLOCH (Italia/2016) di Stefano P. Testa (82')- IL SEGRETO DELLE CALZE (Italia/2016) di Nicola Contini (52')- UNCUT (Italia/2016) di Simona Ghizzoni, Emanuela Zuccalā (20')- LA VILLE ENGLOUTIE (Italia-Francia/2016) di Zimmerfrei (64')- THE FUTURE (Italia-U.K./2016) di Enrico Poli (17')- LA MORTE DEL SARAGO (Italia/2016) di Alessandro Zizzo (17')- UOMO IN MARE (Italia/2016) di Emanuele Palamara (15')- (IN)FELIX (Italia/2016) di Maria Di Razza (10')- EXPO 2.0 (Italia/2016) di Camillo Valle (3')- STILL (Italia/2016) di Galahad Benussi (10')- AZIMUT (Italia/2016) di Emiliana Santoro (15')- CINECITTĀ ON WHEELS (Italia/2016) di Inti Carboni (6')- GIONATAN CON LA G (Italia/2016) di Ganluca Santoni (15')UN'ALTRA SIGARETTA (Italia/2016) di Caterina Salvadori (7')AMORE PRIMO (Italia/2016) di Andrea Alessandro La Bozzetta (14')CENTRO BARCA OKKUPATO. LA MEDIAZIONE (Italia/2016) di Adam Selo (16')GIORNI MARZIANI (Italia/2016) di Vito Palmieri (15')VENDESI (Italia/2016) di Antonio Benedetto (15')