"Asmarina" al Negozio Civico ChiAmaMilano

Il documentario "” di Alan Maglio e Medhin Paolos sarà proiettato mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 20.30 al Negozio Civico ChiAmaMilano di Via Laghetto, 2 a Milano.” (Italia, 69') è realizzato all’interno della comunità habesha di Milano.La comunità eritrea/etiope è presente in Italia da almeno mezzo secolo, integrata nel tessuto cittadino in maniera socialmente e culturalmente attiva. A partire dai documenti fotografici che costituiscono la memoria collettiva della comunità, il film raccoglie l’eredità delle storie personali, indagando le sfumature dell’identità, della migrazione e delle aspirazioni delle persone.Ne risulta una narrazione corale che porta alla luce una eredità postcoloniale fino ad oggi poco approfondita: dalle storie di vita quotidiana di chi vive in città da anni, di chi ci è nato, fino all’accoglienza dei profughi appena arrivati. Gli autori approcciano questa realtà con empatia e partecipazione, cercando con pazienza di creare una relazione con i protagonisti.Il lavoro di ricerca e le riprese di “” sono durate un anno e mezzo si sono basate sulla raccolta di testimonianze dirette e la ricognizione di materiale fotografico e audiovisivo presente in archivi istituzionali e personali.