VENEZIA 74 - Le novità del regolamento

Il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da, ha approvato il nuovo Regolamento della, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017, diretta daIl Cda ha deciso di istituzionalizzare l’attribuzione di due Leoni d’Oro alla carriera in ciascuna delle edizioni future della Mostra: il primo assegnato a registi o personalità appartenenti al mondo della realizzazione; il secondo a un attore o un’attrice ovvero a personalità appartenenti al mondo dell’interpretazione.Il Direttore proporrà pertanto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione di due Leoni d’Oro alla carriera: il primo, assegnato ad un regista (o una figura di elevata professionalità) per il contributo offerto dall’insieme della sua opera allo sviluppo dell’arte cinematografica; il secondo a un attore o un’attrice, che abbiano saputo interpretare al meglio le esigenze espressive dei registi per cui hanno lavorato, apportando nel contempo un personale contributo estetico, simbolico e autoriale all’arte della recitazione.Per la sezione, il Premio per la migliore interpretazione sarà raddoppiato e destinato sia alla migliore interpretazione maschile, sia alla migliore interpretazione femminile.Complessivamente, la Giuria Internazionale Orizzonti, composta da un massimo di 7 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, assegnerà pertanto - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi:- Premio Orizzonti per il miglior film- Premio Orizzonti per la migliore regia- Premio Speciale della Giuria Orizzonti- Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile- Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile- Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura- Premio Orizzonti per il miglior cortometraggioLe iscrizioni dei film alla 74. Mostra saranno aperte da lunedì 6 febbraio pv sul sito web ufficiale www.labiennale.org Viene confermato infine, nell’ambito della Mostra, il nuovo, il mercato del film che, oltre a dare continuità ai servizi sviluppati in precedenza (Industry Club, European Gap Financing Market, Business Centre, Digital Video Library e Market Screenings), si propone come un’opportunità d’incontro e networking per tutte le categorie di professionisti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche: produttori, finanziatori, distributori, agenti di vendita, fondi d’investimento pubblici e privati, banche, film commissions, broadcasters, piattaforme internet.Il(31 agosto - 4 settembre) presenterà, nell’ambito del Co-production Market, un’ampia selezione di progetti in fase avanzata di sviluppo e pre-finanziamento relativi a film, documentari, Virtual Reality, TV e Web serie. Organizzerà inoltre la quinta edizione di Final Cut in Venice (riservata a work-in-progress provenienti da paesi africani, Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria), e la seconda edizione di Book Adaptation Rights Area.