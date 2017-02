"Raffaello - Il principe delle Arti", evento al cinema dal 3 al 5 aprile

03/02/2017, 12:15

Sarà, prima trasposizione cinematografica della vita e le opere di Raffaello Sanzio. Una racconto biografico che parte da Urbino, città natale di Raffaello, per passare attraverso il folgorante percorso artistico a Firenze, Roma e il Vaticano.Ispirate a dipinti dell’800, le scene di RAFFAELLO - IL PRINCIPE DELLE ARTI - IN 3D sono vere e proprie istantanee della vita dell’artista, del suo amore per la Fornarina, della sua irrequietezza giovanile e delle intuizioni rivoluzionarie che lo hanno portato ad essere il genio della pittura che tutti oggi conosciamo. Una visione nuova e pop, che restituisce un ritratto realistico e vivo di Raffaello Sanzio.A dare il volto a Raffaello Sanzio nelle ricostruzioni storiche sarà l’attore e regista(To Rome With Love, Io sono l’amore, Un Matrimonio). La Fornarina, la donna amata dall’artista, sarà interpretata da Angela Curri (La mafia uccide solo d’estate), mentre Enrico Lo Verso darà il volto a Giovanni Santi e Marco Cocci a Pietro Bembo. Scenografia e costumi sono stati curati da due eccellenze del cinema italiano, rispettivamente Francesco Frigeri e Maurizio Millenotti.Il film esordirà nei cinema italiani il 3, 4 e 5 aprile, presentato da Sky e Nexo Digital, con la collaborazione di Musei Vaticani e Magnitudo Film. Dopo l'Italia, RAFFAELLO - IL PRINCIPE DELLE ARTI - IN 3D approderà nei cinema di 60 paesi del mondo.