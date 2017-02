Stefania Ippoliti rieletta presidente di Italian Film Commissions

03/02/2017, 12:12

L’che raggruppa le diciassette Film Commissions del territorio nazionale, si è riunita a Roma lo scorso 31 gennaio per rinnovare il proprio organo di coordinamento: alla presidenza è stata confermata, presidente in carica, mentre alla vicepresidenza ci saranno Cristina Priarone, di Roma Lazio Film Commission - anche lei confermata - e Luca Ferrario, proveniente dalla Trentino Film Commission. In particolare quest'ultimo porterà all'interno del Coordinamento le vocazioni al rispetto dell'ambiente nelle produzioni cinematografiche e al supporto per la formazione internazionale degli autori e produttori italiani, che caratterizza l'operato della Film Commission del Trentino.Stefania Ippoliti dal 2007 è alla guida di Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, ente della Regione Toscana che opera per la promozione della cultura e dell'industria cinematografica nel territorio regionale.La rielezione di Stefania Ippoliti alla presidenza di Ifc, rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto nello scorso triennio da tutti i soci, che ha portato ad importanti risultati, tra cui l'inclusione e il riconoscimento del ruolo delle Film Commissions pubbliche nella nuova Legge del Cinema, approvata lo scorso novembre.