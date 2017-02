Una Giuria popolare e competente. Rocco Papaleo ed Alessandro Piva insegnano il cinema per il Lucania Film Festival

Rocco Papaleo al Lucania Film Festival



Sonoeddue dei docenti che sveleranno alladelalcuni segreti del mondo del cinema. Gli aspiranti giurati potranno incontrarli nel corso dell’iter formativo in programma dal 22 febbraio al 17 luglio al Centro Tilt di Marconia di Pisticci. L’attività di in-formazione, obbligatoria e gratuita, permetterà di trasmettere agli interessati gli elementi di grammatica cinematografica utili ad una corretta valutazione delle opere filmiche.L’istituzione della, che consegnerà il riconoscimento “”, conferma e sviluppa l’esperimento della passata edizione e contribuisce a strutturare un pubblico fidelizzato e soprattutto competente.Per farne parte occorrerà partecipare ad un ciclo di incontri durante il quale ciascun membro avrà la possibilità di acquisire le conoscenze di base storiche, linguistiche e produttivo – distributive relative al mondo del cinema. Sei i moduli in calendario, due dei quali verranno affidati all’attore e regista lucanoed al regista, che firmò, fra l’altro, la regia de "". Papaleo è stato più volte ospite del LFF, mentre Piva ha fatto parte della Giuria Internazionale 2016. I due docenti d'eccezione porteranno la loro testimonianza attoriale al Centro Tilt di Marconia, rispettivamente il 24 aprile e il 17 luglio 2017.Completeranno i moduli la docente Manuele Gieri (storia del cinema); la dottoressa Angela Brindisi (analisi del film); Vincenzo D’Onofrio (dall’idea alla sala cinematografica: l’iter di un film); Vito Cea (regia cinematografica). I giurati, al termine di questo percorso, avranno ampliato il loro bagaglio culturale e saranno nelle condizioni di valutare le opere in concorso in maniera qualificata.Ladelassegnerà ile potrà incontrare le guest star dell’evento.Elemento di assoluta novità è invece quello rappresentato dalla, che intende coinvolgere bambini di un'età compresa tra i sei e gli undici anni. Come per la giuria popolare composta dagli adulti, anche i più piccoli dovranno obbligatoriamente seguire un percorso formativo gratuito, con cadenza mensile, presso gli spazi del Centro Tilt, a partire da febbraio 2017. Attraverso questo percorso ilintende avvicinare anche i più piccoli al mondo del cinema, sfruttando la loro curiosità e la voglia di imparare.Per iscriversi allac’è tempo fino al prossimo 15 febbraio. E’ possibile farlo compilando il modulo online al seguente indirizzo web: http://www.lucaniafilmfestival.it/giuria-popolare-2017/ dal quale è possibile conoscere anche le date dei sei moduli in-formativi.