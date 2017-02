EDI a stelle e strisce su Netflix con gli effetti visivi per "Lemony Snicket's - A Series of Unfortunate Events"

Una scena di "Lemony Snicket's - A Series of Unfortunate Events"



02/02/2017, 13:53

ha realizzato parte degli effetti visivi di "", la serie televisiva in onda su Netflix da gennaio per la regia di Barry Sonnenfeld. La serie, che per la prima stagione si compone di otto episodi, narra gli eventi sfortunati che colpiscono tre fratelli orfani, Sunny, Violet e Klaus Baudelaire, i quali vengono perseguitati dal loro tutore, il conte Olaf, interessato all’eredità.La società di post-produzione ed effetti visiviha realizzato oltre 200 shot che comprendono alcuni set extension, beauty fix e interventi minuziosi per eliminare diverse imperfezioni. Ad esempio, grazie al lavoro del team di compositor diè stato possibile eliminare i riflessi indesiderati dagli occhiali indossati dai protagonisti, ricreando in digitale i volti. Oppure, il “tocco diha permesso alla parrucca della piccola Sunny di calzarle perfettamente sul capo.ha inoltre svolto tutto il lavoro di quality control."” - dice, socio fondatore di