In prima TV su Sky Cinema "La Prima Luce" con Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio nel film "La Prima Luce"



02/02/2017, 11:42

Un viaggio intercontinentale tra Italia e Cile, alla ricerca del figlio conteso, ma anche nei propri errori ed egoismi. E' il percorso del protagonista, interpretato da Riccardo Scamarcio, in "" di Vincenzo Marra, ispirato in parte da una vicenda autobiografica del regista, in onda, in prima tv, giovedý 2 febbraio 2017 alle 21.15 su Sky Cinema Uno.'"" ľ ha spiegato Marra nelle note di produzione - e questa storia sempre pi¨ urgente. Narra della vicenda dei figli contesi, bambini figli della globalizzazione: una storia di fatto universale, al di lÓ dei due paesi scelti''.