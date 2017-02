Al via Old Cinema Brescia 2017

02/02/2017, 08:54

Annunciato l'evento inaugurale di, la manifestazione di un anno, ideata da Old Cinema e giunta alla seconda edizione, che trasforma Brescia in una citylab del cinema.Si parte sabato 4 febbraio 2017, insieme al registae al produttore, ospiti di una giornata di omaggi e appuntamenti in varie location cittadine, inclusi i bus e la metropolitana.Al centro dell'evento c'è un case history: il primo biopic internazionale "” (“Call me Francesco", 2016, Taodue Film), incentrato sulla vita di Jorge Bergoglio, firmato da Daniele Luchetti e prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi.Nel progetto del 4 febbraio agisce l’intero sistema della mobilità cittadina.Il “viaggio” umano e storico di Jorge Bergoglio, il “rivoluzionario” papa Francesco, il vescovo che in Argentina andava in autobus tra la povera gente, rivive simbolicamente nelle stazioni della metropolitana e sui bus, che diventano set straordinari di alcuni appuntamenti.Nel suo secondo anno di vita,punta ancor più decisamente sulla tecnologia digitale e sull'incontro tra cinema e imprenditoria, con tante "calls" speciali (dal titolo "Call me Francesco") dirette al pubblico, agli imprenditori, ai nuovi pubblici e al mondo dei nativi digitali.Tra le iniziative, la prima "Call Enterprise", il primo incontro-cenacolo tra cineasti e produttori con imprenditori e investitori locali e non.L'intera città diventa una citylab del cinema: si propone ai registi e ai produttori, si fa conoscere dal punto di vista dei potenziali set, della forza industriale e produttiva, e del genius loci. Tra i nostri precedenti ospiti, Verdone, Pupi e Antonio Avati e Abel Ferrara hanno intenzione di tornare a Brescia per i loro progetti; l'architetto Mario Botta si è proposto per la costruzione di un nuovo cinema-agorà in periferia; Daniele Luchetti ha già dichiarato che Brescia, città dalla vocazione industriale, ha tutte le credenziali per attrarre i registi.