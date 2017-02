Il cast di "Smetto Quando Voglio - Masterclass" all'UCI Porta di Roma

01/02/2017, 20:51

Giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 22:30 il cast di "", il sequel di "" diretto ancora una volta da, distribuito da 01 Distribution e in uscita nelle sale il 2 febbraio, sarà all’UCI Porta di Roma per incontrare gli spettatori che parteciperanno alla proiezione del film in programma alle ore 22:40.Per partecipare alle proiezione dello spettacolo in cui il cast disarà presente è possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Porta di Roma, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it . I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di usufruire dal SALTA LA FILA ALLE CASSE. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.Nel cast di "" sono presenti Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Valeria Solarino, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano, Rosario Lisma.