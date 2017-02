SUDESTIVAL XVIII - "Orecchie" di Alessandro Aronadio

Daniele Parisi e Silvia D'Amico in "Orecchie" di A. Aronadio



01/02/2017, 15:34

Natalia Giunti



Il film “Orecchie” di Alessandro Aronadio sarà proiettato venerdì 3 febbraio, alle ore 16, 18 e alle 21, il cinema Vittoria di Monopoli (Bari) per il secondo appuntamento del Sudestival, la rassegna di cinema d’autore italiano, alla sua diciottesima edizione. Il regista presenterà il film e incontrerà il pubblico prima e dopo le proiezioni insieme a, direttore artistico della rassegna organizzata dall’Associazione Sguardi.Il cast del film è composto da. L’opera racconta la giornata tragicomica di uomo che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie e con un biglietto sul frigo che recita: "E’ morto il tuo amico Luigi. P.S. Mi sono presa la macchina”. Il vero problema è che non si ricorda chi sia questo Luigi: inizia così una giornata assurda alla scoperta della follia del mondo, una di quelle giornate che ti cambiano per sempre.Il regista è l’unico vincitore italiano della borsa di studio Fulbright “Sergio Corbucci” per un master in regia in una scuola americana di cinema. Si specializza in regia alla Los Angeles Film School nel 2002. Assistente e aiuto regista di Luc Besson, Giuseppe Tornatore, Mario Martone, Daniele Ciprì, nel 2010 esordisce nel lungometraggio con Due vite per caso, unico italiano in competizione alla Berlinale, presentato in oltre 50 festival internazionali e vincitore di 15 riconoscimenti tra cui il Nastro D’Argento a Isabella Ragonese. Nel 2011 è tra i fondatori del Kino di Roma, dal 2012 è docente. Sceneggiatore per il cinema e la televisione, ha recentemente scritto Cosa vuoi che sia di Edoardo leo e Classe Z di Guido Chiesa.