"Il Principe Abusivo" ritorna in teatro, con Alessandro Siani e Christian De Sica

01/02/2017, 15:24

Dopo il successo della mise en scène della stagione 2015, che ha registrato il sold out in tutte le tappe, ritorna con un nuovo tour, che toccherà i più importanti teatri d’Italia, "". Il debutto è fissato per giovedì 2 febbraio 2017 al Teatro Verdi di Salerno, già sold out da diversi giorni. Lo spettacolo è “figlio” del film "", che ha segnato il debutto da regista dell’attoree che è stato un grande successo al box office. Con lui sulla scena, come nel lungometraggio,, nell’amatissimo ruolo del ciambellano di corte." – dice- "Lo spettacolo scritto e diretto dache interpreterà il ruolo del “povero” Antonio De Biase, vedrà sulla scena oltre a Christian de Sica, anche la bellissima Elena Cucci nel ruolo della principessa, Luis Molteni che sarà il Re, Stefania De Francesco che interpreta la verace cugina di Antonio, Jessica Quagliarulo e ancora Ciro Salatino che sarà il principino Gherez, e Antonio Fiorillo e Raffaele Musella, nei ruoli rispettivamente di Sasone e Lelluccio, gli inseparabili amici di Antonio.Le musiche sono affidate al maestro Umberto Scipione, scenografia Roberto Crea, coreografie Marcello Sacchetta, costumi Eleonora Rella. Collaborazione ai testi musicali di Vincenzo Incenzo. Lo spettacolo è prodotto dalla BEST LIVE.2-5 FEBBRAIO SALERNO – TEATRO VERDI8-12 FEBBARIO TORINO – TEATRO ALFIERI14-15 FEBBRAIO PARMA – TEATRO REGIO18 FEBBRAIO – PADOVA – TEATRO GEOX24-26 FEBBRAIO – FIRENZE – TEATRO VERDI28 FEBBRAIO – BERGAMO – TEATRO CREBERG3-5 MARZO – BOLOGNA – SALA EUROPA11 MARZO - ROMA – PALALOTTOMATICA16-17 MARZO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI24-26 MARZO – ANCONA – TEATRO DELLE MUSE31 MARZO – PESCARA – PALASANGIOVANNI6-9 APRILE – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN12 APRILE – BENEVENTO – PALATEDESCHI22-23 APRILE – LECCE – TEATRO POLITEAMA28 APRILE – CASERTA – PALAMAGGIO’