MASTERCLASS AUDITION 2017 - Dal 21 marzo al 13 aprile

01/02/2017, 14:28

Natalia Giunti



“AUDITION” è indirizzato agli attori professionisti che intendano acquisire e migliorare le loro capacità di lavoro in particolare in tutto il comparto dell’audiovisivo (cinema, fiction tv , web-series) . Il corso offre un lavoro intensivo di recitazione davanti alla macchina da presa, toccando sia gli aspetti tecnici che gli aspetti procedurali, focalizzando lo studio sulla modalità e la pratica dell’audizione cine-televisiva ( fase determinante per accedere al mondo del lavoro).La durata del Corso è di 124 ore svolte in poco più di tre settimane di lavoro intensivo.Il programma di lavoro è articolato in una parte esigua di lezioni teoriche ed una più corposa di esercitazioni pratiche, avvalendosi del contributo di figure professionali fondamentali quali lo sceneggiatore il regista, il casting director, l’acting coach, il producer Rai, l’agente.L’introduzione del corso sarà di natura teorica, gli allievi guidati da uno sceneggiatore ( Laura Ippoliti), leggeranno alcune sceneggiature o parti di esse e le confronteranno imparando a decodificare i diversi tipi di “prodotti” ( dalla Soap al, tv movie , dalla lunga serialità al film di cinema )(9 ore). Già dal primo giorno sono però previste esercitazioni pratiche con la telecamera guidate dalla tutor ( Francesca De Martini attrice, docente e acting coach su vari set di fiction televisiva) durante le quali gli allievi sperimenteranno: la diversità di approccio a secondo del “testo, le difficoltà dell’audizione cine - televisiva e avranno indicazioni specifiche sulla preparazione dell’audizione, sulla tecnica del lavoro davanti all’obiettivo della macchina da presa e verranno inoltre illustrati elementi delle peculiarità del lavoro sul set (non sequenzialità nell’interpretazione delle scene, espressività nel primo piano, piano d’ascolto ecc), è prevista anche un’esercitazione sul selftape, strumento ora molto utilizzato . (17 ore)La seconda fase del corso teorica e successivamente pratica è data dalle lezioni tenute da tre diversi Casting Director ( Marita D’Elia, Barbara Giordani, Adriana Sabbatini). Verranno affrontate tutte le fasi che concernono il casting : le agenzie, foto e cv, criteri di selezione, l’incontro, il provino.Le esercitazioni sono incentrate sulla modalità e la pratica dell’audizione , con il supporto della telecamera e il contributo di un operatore. Ogni allievo affronterà almeno due audizioni simulate, che vengono successivamente riviste e analizzate, al fine di comprendere meglio, gli eventuali errori di natura tecnica od interpretativa.Le audizioni simulate verranno ripetute più volte, per permettere agli allievi di raggiungere un risultato ottimale .Ci sarà anche una docente che darà come compito da fare un selftape, che verrà poi rivisto in classe e corretto laddove ce ne sia la necessità. (44 ore).Nella terza fase anche quest’anno avremo tra i docenti un regista, Gianluca Greco, già aiuto –regista di numerosi grossi autori ( uno per tutti Gianni Amelio ) che da anni lavora anche come Casting Director per importanti film italiani. Il suo contributo sarà di doppia natura, sia per aiutare gli allievi a comprendere meglio come affrontare il provino di cinema, sia come affrontare poi gli aspetti tecnici del lavoro sul set, primo tra tutti: come ‘aggiustare’ la propria performance man mano che le inquadrature della scena cambiano ( dal Master al piano a due fino ad primo piano) . Altri aspetti tecnici utili saranno i diversi obiettivi usati durante le riprese, la non sequenzialità delle riprese , il rapporto con la troupe etc.( 18 ore)L’ultima fase di studio è quella con il regista, che entra nel vivo del metodo interpretativo e prepara l’allievo all’incontro con il set e con la macchina da presa : continuità tra totale e successive inquadrature, il primo piano, il piano d’ascolto, movimenti in rapporto all’inquadratura, ostacoli pratici quali microfono o particolari movimenti di macchina ecc.(20 ore)Durante questa fase verranno girate con la telecamera alcune scene tratte da fiction televisive e film, che successivamente montate, saranno visionate in una seduta finale collettiva.( 3 ore)È anche previsto anche un incontro con un producer Rai che spiegherà le modalità di lavoro, caratteristiche e dei vari formati dei prodotti di fiction televisiva ( dalla soap al tv movie, fino alla web serie ) e le esigenze del committente nella formazione di un cast. ( 2 ore)Ogni allievo riceverà il dvd con le scene montate a fine corso insieme all’attestato di partecipazione.Durante tutto il corso avremo un operatore con telecamera, luci monitor, microfoni e tutto il necessario per riprendere e rivedere a scopo didattico . Nei gli ultimi tre giorni l’operatore sarà affiancato da un fonico per la presa diretta.Come nella scorsa sessione sono previste 2 BORSE DI STUDIO per partecipare alla Masterclass gratuitamente PER EX ALLIEVI ANAD diplomati negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016)